Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.

с чего всё началось

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции.

В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

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