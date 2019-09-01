Политика
RT на русскомВ Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции.
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с чего всё началось
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.RT на русском07:55
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Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
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Политика
Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
Аргументы недели 08:03
Политика
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РИА Новости вчера в 13:00
Наука
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Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия
Появилось видео падения вертолета в воду в Долгопрудном
Очевидцы опубликовали видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный.
Известия вчера в 13:11
Футбол
«Селтик» одержал выездную победу над «Рейнджерс»
«Селтик» в гостях выиграл у «Рейнджерс» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата Шотландии.
Спорт-Экспресс 09:00
Экономика
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией
Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России.
Российская газета 09:45
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган «застрял» с семьёй на острове из-за урагана «Дориан»
Российский рэп-исполнитель Джиган не может покинуть вместе с семьёй остров в американском штате Флорида из-за урагана «Дориан».
News.ru 07:00
Общество
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди
Российская газета 09:03
Кино
Кэмерон намерен сделать нового «Терминатора» трилогией
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон планирует сделать из нового «Терминатора» трилогию.
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Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Общество
Около 150 тыс. человек посетили площадки фестиваля «PRO лето» в Москве
Порядка 150 тыс. человек посетили две площадки фестиваля "PRO лето" 31 августа в Москве.
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Гаджеты
Характеристики смартфона Honor 20s раскрыли до анонса
В Сети появились сведения о характеристиках перспективного смартфона Honor 20s, анонс которого запланирован на 4 сентября.
UfaTime.ru 08:41
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
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Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
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Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Общество
Эрнст допускает возвращение Друзя на Первый канал после скандала с подкупом
Александр Друзь, отстранённый от эфиров, может вернуться к участию в программе.
News.ru 09:33
Происшествия
Один человек погиб при крушении самолета во время авиашоу в Канаде
Московский Комсомолец вчера в 21:51
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Происшествия
Зарезавший двухмесячную дочь россиянин признал вину
Житель Саратова, обвиняемый в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией, признал свою вину.
Lenta.ru 06:22