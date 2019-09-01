Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.
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В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

RT на русском07:55

ЦПВС: США нанесли удар по Идлибу в нарушение всех договоренностей

ТК Звезда04:00

Российские военные заявили о многочисленных жертвах авиаудара США в Идлибе

Коммерсантъ05:04

Россия обвинила США в нанесении авиаудара в Сирии без предупреждения

РБК04:50

Удары США по Сирии – это нарушение договоренностей о сохранении режима прекращения огня – сенатор Клинцевич

Эхо Москвы07:36

Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе

Интерфакс04:12

Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям

РИА Новости06:12
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Политика

Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны

Действия польского руководства, которое не пригласило представителей России на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, оскорбляют память о более чем 600 тысячах солдат и офицеров, которые погибли за освобождение Польши от фашистских войск, заявил Володин.
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Общество

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
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Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
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Происшествия

В Брянске подросток умер после избиения полицейским

В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
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В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Политика

Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе

Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в ходе переговоров в Варшаве в рамках мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны обсудили урегулирование в Донбассе и реформы Киева в контексте евроинтеграции.
RT на русском 07:58
Экономика

Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков

Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 30 августа в 03:56
Футбол

Защитник «Бенфики» Лысцов проходит медосмотр в «Крыльях Советов»

За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча.
Матч ТВ 08:04
Происшествия

Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии

Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Футбол

Хильемарк стал игроком «Динамо»

Шведский полузащитник Оскар Хильемарк, выступавший за "Дженоа", перешел в московское "Динамо", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 07:49
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика

Глава СНБО Украины заявил о перспективе увеличения военной помощи США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что США напрямую заинтересованы в военной поддержке Киева и могут увеличить объём финансирования по данному направлению.
RT на русском 07:09
Политика

Эрдоган: Турция останется в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.
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Происшествия

Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами

Коммерсантъ 06:21
Политика

Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Политика

Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57

Российские многоцелевые истребители Су-35 и пятого поколения Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение об их приобретении — за Анкарой.
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Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Шоу-бизнес

Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.
Lenta.ru 04:59
Происшествия

В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией

REGNUM 00:43
Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
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При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

РБК вчера в 17:58
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие

«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Максим Виторган показал, как сходил с младшим сыном в океанариум

Напомним, Максим Виторган недавно развелся с матерью своего младшего сына Ксенией Собчак.
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LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае

В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
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Лебедев может возобновить карьеру

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Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

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В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки отправили в Петербург

Тело погибшей в из-за происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки отправили в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 00:51
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Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
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