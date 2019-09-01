Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.

В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

Политика Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны Действия польского руководства, которое не пригласило представителей России на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, оскорбляют память о более чем 600 тысячах солдат и офицеров, которые погибли за освобождение Польши от фашистских войск, заявил Володин.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Происшествия В Брянске подросток умер после избиения полицейским В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.

Единоборства Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.

Политика Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в ходе переговоров в Варшаве в рамках мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны обсудили урегулирование в Донбассе и реформы Киева в контексте евроинтеграции.

Экономика Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Футбол Хильемарк стал игроком «Динамо» Шведский полузащитник Оскар Хильемарк, выступавший за "Дженоа", перешел в московское "Динамо", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Политика Глава СНБО Украины заявил о перспективе увеличения военной помощи США Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что США напрямую заинтересованы в военной поддержке Киева и могут увеличить объём финансирования по данному направлению.

Политика Эрдоган: Турция останется в НАТО Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.

Политика Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57 Российские многоцелевые истребители Су-35 и пятого поколения Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение об их приобретении — за Анкарой.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Шоу-бизнес Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.

Армия и оружие Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Армия и оружие «Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Гаджеты LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Происшествия Тело погибшей в Турции российской девочки отправили в Петербург Тело погибшей в из-за происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки отправили в Санкт-Петербург.