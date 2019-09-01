Армия и оружие
RT на русскомВ Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.
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Политика
Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны
Действия польского руководства, которое не пригласило представителей России на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, оскорбляют память о более чем 600 тысячах солдат и офицеров, которые погибли за освобождение Польши от фашистских войск, заявил Володин.
News.ru 05:59
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Политика
Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе
Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в ходе переговоров в Варшаве в рамках мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны обсудили урегулирование в Донбассе и реформы Киева в контексте евроинтеграции.
RT на русском 07:58
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 30 августа в 03:56
Футбол
Защитник «Бенфики» Лысцов проходит медосмотр в «Крыльях Советов»
За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча.
Матч ТВ 08:04
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Футбол
Хильемарк стал игроком «Динамо»
Шведский полузащитник Оскар Хильемарк, выступавший за "Дженоа", перешел в московское "Динамо", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 07:49
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Глава СНБО Украины заявил о перспективе увеличения военной помощи США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что США напрямую заинтересованы в военной поддержке Киева и могут увеличить объём финансирования по данному направлению.
RT на русском 07:09
Политика
Эрдоган: Турция останется в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Политика
Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ФАН 02:02
Политика
Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57
Российские многоцелевые истребители Су-35 и пятого поколения Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение об их приобретении — за Анкарой.
Известия 08:12
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Шоу-бизнес
Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.
Lenta.ru 04:59
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Шоу-бизнес
Максим Виторган показал, как сходил с младшим сыном в океанариум
Напомним, Максим Виторган недавно развелся с матерью своего младшего сына Ксенией Собчак.
Летидор 07:00
Гаджеты
LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае
В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
3DNews 07:21
Единоборства
Лебедев может возобновить карьеру
Sport.ru 02:44
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
Вести.Ru 05:10
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправили в Петербург
Тело погибшей в из-за происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки отправили в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 00:51
Политика
Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
Аргументы недели 08:03