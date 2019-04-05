Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООНИнфорос 00:47

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава организации после слов президента этой страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в учебных заведениях представляет угрозу эстонской культуре и языку.
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В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

RT на русскомвчера в 23:57

Депутат ГД призвал исключить Эстонию из ООН после слов ее президента о русском языке

ФАНвчера в 21:00

Эстонию попросили исключить из ООН

Lenta.ruвчера в 22:31

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Известиявчера в 21:14

Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

Газета.Ruвчера в 21:05

В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации

Московский Комсомолецвчера в 23:48

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

РИА Новостивчера в 20:05
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Музыка

Мэр столицы открыл новый зал Московского Дома музыки

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Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье

Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
Происшествия

На базе морской авиации в США произошла стрельба

В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика

Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского

17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
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Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Технологии

ВКонтакте и KupiKupon начислят кешбэк 20% за покупку купонов

Пользователи ВКонтакте получат кешбэк 20% за покупки в сервисе KupiKupon. Акция действует при оплате с помощью VK Pay.
Обновлено в 09:08
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Общество

Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу

Обновлено вчера в 08:59
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Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Авто

Составлен ТОП-5 самых доступных японских кроссоверов с полным приводом

Обновлено в 00:26
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
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В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
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Названы самые востребованные в России вакансии

Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий.
Обновлено в 01:39
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Общество

Алексей Цыденов: «Бурятия построит самые лучшие очистные на Байкале»

Бурятия построит самые лучшие очистные сооружения на Байкале, заменив устаревшие, заявил глава региона Алексей Цыденов сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:39
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Назван источник заражения гепатитом 150 онкобольных детей

Роспотребнадзор полагает, что заражение произошло от одного ребенка Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли предполагаемый источник заражения гепатитом С 150 детей с онкологией, проходящих лечение в Амурской областной детской клинической больнице, сообщает "Ъ".
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Франция расширит использование искусственного интеллекта в армии

Парли подчеркнула, что страна будет ответственно использовать искусственный интеллект в армии и не будет разрабатывать «роботов-убийц».
Обновлено в 09:34
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Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Обновлено в 05:08
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Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
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Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
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Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член Высшего Совета ЛДПР, состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции, депутат парламентского собрания союза Белоруссии и России, член рабочей группы по учету эфирного времени ЦИК.
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