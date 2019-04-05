Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООНИнфорос 00:47
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава организации после слов президента этой страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в учебных заведениях представляет угрозу эстонской культуре и языку.
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В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации
Московский Комсомолецвчера в 23:48
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