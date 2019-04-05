Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООНРИА Новости вчера в 20:05

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор этот порядок (статья 6) не применялся ни разу.
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В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

RT на русскомвчера в 23:57

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

РИА Новостивчера в 20:05

Эстонию попросили исключить из ООН

Lenta.ruвчера в 22:31

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Известиявчера в 21:14

Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

Газета.Ruвчера в 21:05

Депутат ГД призвал исключить Эстонию из ООН после слов ее президента о русском языке

ФАНвчера в 21:00

В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации

Московский Комсомолецвчера в 23:48
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Авто

В марте продажи Haval в России выросли в 3,5 раза

Лидером продаж у марки остается H6, на его долю пришлось 414 проданных автомобилей, следом идет H2, его предпочли 82 покупателя, на третьем месте H9 с показателем 62 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд

Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Экономика

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика

«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»

Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Космос

«Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» побил собственный рекорд времени полета к Международной космической станции.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны

Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов

В ходе расследования дела полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов, в который поступали звонки со всей России.
Обновлено в 03:37
Политика

Порошенко назвал неуважением к Тимошенко приглашение вести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал обращение его соперника в президентской гонке Владимира Зеленского к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко с предложением вести дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:55
Театры

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье

Минздрав определит стоимость медуслуг в больницах

В Министерстве здравоохранения России определят, какие услуги будут оказаны за деньги в государственных и муниципальных больницах и поликлиниках, а какие – бесплатно.
Обновлено в 04:26
Авто

Volkswagen представил юбилейный 30-миллионный Volkswagen Passat

Юбилейным седаном, сошедшим с конвейера, стал серебристый Passat Variant в гибридном исполнении GTE и в кузове «универсал».
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Наука

Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита

В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Мэра Евпатории арестовали до конца мая

Обновлено вчера в 12:45
Футбол

В МИД оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Политика

Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

Британия запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии

Предполагается, что Совет Безопасности международной организации проведет экстренное закрытое заседание по ситуации в Ливии в пятницу, 5 апреля.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Прибыль «Обуви России» в 2018 году увеличилась на 1,7%

Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,6 процентных пунктов и составила 24,7%. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился до 2,9, по сравнению с 1,7 в 2017 году.
Обновлено в 02:56
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по очкам в XXI веке

Обновлено в 03:32
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Эстонский политик
Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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