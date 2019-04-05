Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООНРИА Новости вчера в 20:05
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор этот порядок (статья 6) не применялся ни разу.
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В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации
Московский Комсомолецвчера в 23:48
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Политика
Анализ крови у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский утром 5 апреля прошел медэкспертизу в одной из частных клиник Киева.
Обновлено в 06:03
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
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Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев назвал «пиаром» примирение Собчак и Волочковой
В рамках недавно вышедшего интервью Ксения Собчак побывала в гостях у Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:26
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
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Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах
На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.
Обновлено 03 апреля в 17:22
Политика
Порошенко предложил Зеленскому темы для дебатов
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который все еще правит республикой, заявил, что дебаты с главным фаворитом выборов Владимиром Зеленским должны пройти в три этапа.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Сомали обстреляли зафрахтованный ООН российский Ми-8
Российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, подвергся обстрелу во время прохождения технического обслуживания.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Наука
Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита
В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
Обновлено в 03:18
Энергетика
Минэнерго не исключило распространения НДД на всю нефтяную отрасль
Минэнерго РФ после мониторинга и анализа влияния пилотного проекта по внедрению налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли может предложить распространить действие такой налоговой системы на всю отрасль, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:57
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Политика
Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.
Обновлено в 05:55
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Пассажирский поезд в Польше протаранил машину скорой помощи
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины
Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
Гаджеты
В 1-м квартале рынок смартфонов в РФ вырос в денежном выражении на 11%
В денежном выражении рынок вырос на 11%, до 106 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Обновлено в 05:04
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Политика
В Кремле оценили призыв Трампа снизить траты на вооружение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа снизить траты на вооружение.
Обновлено в 05:18
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России
ВБ ожидает, что в 2019 году российский ВВП составит 1,4% Всемирный Банк снизил прогноз роста экономики России на 2019 год, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 01:12
Энергетика
Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо
Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Обновлено в 05:21