Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООНРИА Новости вчера в 20:05

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор этот порядок (статья 6) не применялся ни разу.
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В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Известиявчера в 21:14

В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Эстонию попросили исключить из ООН

Lenta.ruвчера в 22:31

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

RT на русскомвчера в 23:57

Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

Газета.Ruвчера в 21:05

Депутат ГД призвал исключить Эстонию из ООН после слов ее президента о русском языке

ФАНвчера в 21:00

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

РИА Новостивчера в 20:05
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Политика

Анализ крови у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский утром 5 апреля прошел медэкспертизу в одной из частных клиник Киева.
Обновлено в 06:03
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора

Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев назвал «пиаром» примирение Собчак и Волочковой

В рамках недавно вышедшего интервью Ксения Собчак побывала в гостях у Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

Обновлено в 04:18
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Футбол

В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах

На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.
Обновлено 03 апреля в 17:22
Политика

Порошенко предложил Зеленскому темы для дебатов

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который все еще правит республикой, заявил, что дебаты с главным фаворитом выборов Владимиром Зеленским должны пройти в три этапа.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Сомали обстреляли зафрахтованный ООН российский Ми-8

Российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, подвергся обстрелу во время прохождения технического обслуживания.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Наука

Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита

В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
Обновлено в 03:18
Энергетика

Минэнерго не исключило распространения НДД на всю нефтяную отрасль

Минэнерго РФ после мониторинга и анализа влияния пилотного проекта по внедрению налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли может предложить распространить действие такой налоговой системы на всю отрасль, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:57
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Политика

Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.
Обновлено в 05:55
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Пассажирский поезд в Польше протаранил машину скорой помощи

Обновлено вчера в 23:10
Экономика

Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины

Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Экономика

ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
Гаджеты

В 1-м квартале рынок смартфонов в РФ вырос в денежном выражении на 11%

В денежном выражении рынок вырос на 11%, до 106 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Футбол

Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина

Обновлено в 05:04
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Обновлено в 04:53
Политика

В Кремле оценили призыв Трампа снизить траты на вооружение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа снизить траты на вооружение.
Обновлено в 05:18
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России

ВБ ожидает, что в 2019 году российский ВВП составит 1,4% Всемирный Банк снизил прогноз роста экономики России на 2019 год, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 01:12
Энергетика

Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо

Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем

Обновлено в 05:21
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Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член Высшего Совета ЛДПР, состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции, депутат парламентского собрания союза Белоруссии и России, член рабочей группы по учету эфирного времени ЦИК.
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