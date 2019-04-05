Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООНРИА Новости вчера в 20:05

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор этот порядок (статья 6) не применялся ни разу.
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В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Известиявчера в 21:14

В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Эстонию попросили исключить из ООН

Lenta.ruвчера в 22:31

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

RT на русскомвчера в 23:57

Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

Газета.Ruвчера в 21:05

Депутат ГД призвал исключить Эстонию из ООН после слов ее президента о русском языке

ФАНвчера в 21:00

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

РИА Новостивчера в 20:05
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Авто

Назвали ТОП-5 самых бюджетных японских кроссоверов с полным приводом

Обновлено в 00:26
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
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Прокурор назвал желаемые сроки подросткам, убившим на Урале инвалида

Обновлено в 02:13
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие

Шведский военный самолет несколько часов кружил над Петербургом

Обновлено вчера в 12:22
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Политика

Министр финансов Саратовской области ушел в отставку

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Саратовской области Станислав Кошелев был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 01:47
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Экономика

Счетная палата проверит правительство Челябинской области и аэропорт

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2019 год вошли проверки правительства Челябинской области, а также международного аэропорта «Челябинск».
Обновлено в 02:38
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Происшествия

Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Интернет

На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса

Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье

Участницам проекта «Расцветай!» рассказали о внутренней мотивации

Обновлено в 03:01
Авто

Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Музыка

В Саратове отменен концерт экс-лидера группы Uriah Heep Кена Хенсли

Обновлено в 02:00
Музыка

Оззи Осборн отменил все концерты

Американский музыкант Оззи Осборн отменил все концерты в текущем году. Это связано с травмой, которую недавно получил артист.
Обновлено вчера в 22:57
Энергетика

Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью

Если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах во время операций с нефтью.
Обновлено в 03:09
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Технологии

Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях

Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей.
Обновлено в 02:14
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Обновлено в 03:03
Футбол

«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Бетисом»

"Реал Сосьедад" выиграл у "Бетиса" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании. В составе победителей отличились Хуанми и Микель Оярсабаль.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

Владислав Игнатьев: «Плотный график никак не мешает „Локомотиву“»

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что красно-зеленым не мешает плотный график.
Обновлено вчера в 23:30
Технологии

AliExpress начнет продавать российские товары во всем мире

Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 01:53
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Эстонский политик
Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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