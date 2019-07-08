Политика
В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»Москва 24 10:10
В Госдуме заявили о необходимости привлечения грузинского журналиста, который оскорбил на "Рустави 2" президента РФ, к уголовной ответственности, а также о его экстрадиции в Россию.
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Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны.
— Вячеслав Володин, российский политикSputnik Эстония 12:00
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