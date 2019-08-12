Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

По данным «Коммерсанта», парламентарии планируют изменить условия получения прибыли аптек, установив фиксированную наценку на лекарства. «Это позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости», — передает издание слова Паниной.

В Госдуме придумали, как заставить аптеки продавать дешевые лекарства

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