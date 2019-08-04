В будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Речь идет о тех сферах, где не нужно образование. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

с чего всё началось

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Об этом URA.Ru заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

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