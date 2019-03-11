В Госдуме предложили запретить передавать коллекторам долги по ЖКХОреанда-Новости 04:43

Отмечается, что законопроект уже внесён к нижнюю палату парламента. Если депутаты одобрять документ, то передавать право на взыскание задолженности по ЖКХ коллекторским агентствам будет нельзя. Добиваться выплат по долгам смогут только участники сферы жилищно-коммунальных услуг.

В Госдуме предложили запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

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