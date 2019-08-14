Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машинRT на русском вчера в 20:50

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта России и Минпромторг.
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В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители инициативу поддержали.
Коммерсантъвчера в 15:27

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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

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«КамАЗ» поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин

РИА Новости02:00

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъ01:18

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Газета.Ru01:31

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию машин «предельного» возраста

РБКвчера в 22:43

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

RT на русскомвчера в 20:50

Депутаты Госдумы предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Wroom.ruвчера в 18:14
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Космос

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Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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Политика

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Происшествия

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Число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском выросло до 40 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.
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«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов

Обновлено вчера в 03:24
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У Балотелли появился новый вариант продолжения карьеры

Бывший нападающий «Марселя» Марио Балотелли может продолжить карьеру в итальянской «Брешии».
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Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком

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Политика

Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным

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Происшествия

Улетевший на пляже зонт проткнул ребенка в США

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Политика

Сенатор от Иркутской области раскритиковал действия Росгвардии на акциях протеста в Москве

Сенатор от Иркутской области, представляющий КПРФ, Вячеслав Мархаев в интервью газете «Коммерсантъ» 13 августа раскритиковал действия Росгвардии на акциях протеста в Москве в июле и августе.
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Больше двух чашек кофе в день могут вызывать головные боли

Ученые не рекомендуют выпивать больше двух чашек кофе в день. В больших количествах этот напиток вызывает частые головные боли.
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Политика

В Кремле прокомментировали московские протесты

На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия

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Общество

Опера Лос-Анджелеса проверит обвинения в адрес Пласидо Доминго

Лос-Анджелесская опера проведет проверку достоверности обвинений своего генерального директора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Эвакуация объявлена из-за селевого выброса около Алма-Аты

Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Общество

Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.
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Политика

Киев призвали соблюдать статус Северо-Крымского канала

Киев не имеет права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
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Здоровье

Зафиксирован рост числа умерших от рака россиян

Число россиян, которые скончались от рака в первую половину текущего года, выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составило 149 384 человека.
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Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
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Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей

Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула

По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью

Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области).
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Происшествия

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Гражданка Украины Алена Каличенко приговорена к 20 годам тюрьмы в американском штате Нью-Йорк за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии.
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Политика

«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского

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Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено 12 августа в 12:20
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
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