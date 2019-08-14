Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машинRT на русском вчера в 20:50
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта России и Минпромторг.
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с чего всё началось
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.Коммерсантъвчера в 15:27
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Экономика
Нефтяники попросили отсрочить госэкспертизу объектов первого класса опасности
Представители крупнейших нефтяных компаний направили в правительство письмо с просьбой продлить переходный период, который освобождает их от прохождения государственной экологической экспертизы на объектах первого класса опасности.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
СК проверит предотвращенное крушение теплохода на Оби
В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление.
Обновлено в 02:09
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
СМИ опознали приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО
Подлетевший к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем истребитель НАТО принадлежал ВВС Испании.
Обновлено в 03:06
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Религия
Православные христиане отмечают Медовый Спас
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Происшествия
Убийца девятилетней школьницы из Братска осужден на 20 лет
Как сообщает СКР по Иркутской области, собранные следователями СК доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора - 44-летний ранее судимый житель Братска признан виновным и отправился в колонию строго режима на 20 лет.
Обновлено в 03:03
Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Авто
Новый кроссовер SsangYong Actyon получил более мощный турбомотор
Компания SsangYong выпустила более доступную модификацию кроссовера Actyon нового поколения.
Обновлено вчера в 22:46
Интернет
Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
В США отменили уже два концерта с участием Пласидо Доминго
Обновлено в 02:32
Авто
В России вновь отзывают пикапы Mercedes-Benz X-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 944 пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 22:16
Гаджеты
У Realme появится собственная графическая оболочка для мобильных устройств
Гендиректор не совсем доволен стандартными функциями в Color OS, производства Oppo, которая установлена на девайсах Realme.
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
Новую диету следует соблюдать гражданам с диабетом 2 типа
Датские ученые из Копенгагенского и Орхусского университетов провели исследование, в ходе которого установили, что при диабете второго типа будет эффективна специальная диета.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Лопырева одновременно отметила день рождения дедушки и отца Булатова
Виктория Лопырева и Игорь Булатов продолжают свое летнее путешествие. Сначала была Греция, потом Испания.
Обновлено в 01:45
Политика
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Обновлено в 03:02
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Здоровье
В Петербурге больная раком мать-одиночка может лишиться единственного жилья
35-летняя жительница Санкт-Петербурга Татьяна Шевелёва, воспитывающая в одиночку двоих детей, может лишиться единственного жилья — двухкомнатной квартиры, купленной в ипотеку.
Обновлено в 02:24
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00