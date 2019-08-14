Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машинRT на русском 20:50

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта России и Минпромторг.
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В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители инициативу поддержали.
Коммерсантъ15:27

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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто

Телеканал 360°19:56

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин, пишут СМИ

РИА Новости21:18

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

RT на русском20:50

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию машин «предельного» возраста

РБК22:43

«Ъ»: комитет Госдумы хочет запретить эксплуатацию старых машин

Газета.Ru18:59

Депутаты Госдумы предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Wroom.ru18:14

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъ15:27
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