Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилейРИА Новости 04:44

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов. О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
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с чего всё началось

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
Коммерсантъвчера в 15:27

Подробнее о событии

В Госдуме уточнили, какие старые машины хотят запретить

URA.Ru03:20

Минтранс изучает предложение о запрете эксплуатировать старые машины

RT на русском02:53

Минпромторг отказался запрещать старые автомобили

РБК04:14

В ГосДуме инициировали возможный запрет на эксплуатацию старых машин

Автостат02:23

Минтранс рассматривает предложение о запрете эксплуатации старых машин

ТАСС02:57

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

РИА Новости04:44

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъ01:18
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Армия и оружие

Производитель «Тигров» готовится к выпуску гусеничных бронемашин

Обновлено в 04:22
Игры

В сети появились первые кадры новой Need for Speed

Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
Обновлено вчера в 14:32
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

В России продолжает расти число умерших от рака людей

Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:13
Интернет

Facebook признал прослушивание голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

МИД Китая вновь призвал США «не совать нос в дела Гонконга»

Китай еще раз настоятельно призывает США не вмешиваться в дела Гонконга, заявили РИА Новости в МИД КНР после того, как президент США Дональд Трамп написал, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом.
Обновлено в 04:53
Технологии

Археологи нашли в Дербенте древнее жилище и следы ремесел Чора

Археологи, ведущие раскопки к югу от построенной в VI веке крепости Нарын-Кала в Дагестане, обнаружили остатки жилища с хорошо сохранившимся хозяйственным инвентарем.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Водонаева решила забрать восьмилетнего сына из школы

Телеведущая Алена Водонаева решила забрать сына Богдана из школы.
Обновлено в 03:28
Происшествия

ТАСС назвал сроки ремонта подводного аппарата «Лошарик»

Обновлено в 03:14
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Футбол

Порту — Краснодар 2:3

Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»

Клуб «Монако», выступающий во французской футбольной Лиге 1, объявил о трансфере нападающего испанской «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах взрыва в Белом море

Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах и характере взрыва ядерного источника в Белом море, который случился 8 августа 2019 года, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 03:43
Религия

14 августа волгоградцы отмечают Медовый Спас

Обновлено в 00:50
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного вина

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Тридцатилетней Марии Погребняк не продали в магазине шампанское

Обновлено в 02:15
Футбол

Губерниев: руководство «Матч ТВ» — можно начать выдавать сотрудникам премии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил благодарность сотрудникам телеканала "Матч ТВ", которые сумели показать концовку ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" (2:3).
Обновлено в 02:54
Происшествия

Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика

В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими

В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Экономика

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Политика

Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина

В отношении руководства Росрыболовства, которое не выполнило поручение президента о строительстве краболовного флота, необходимо принять меры.
Обновлено в 04:25
Политика

В Кремле прокомментировали московские протесты

На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Экономика

Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов

ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено вчера в 05:50
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
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