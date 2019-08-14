Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилейРИА Новости 04:44
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов. О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
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с чего всё началось
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.Коммерсантъвчера в 15:27
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Армия и оружие
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил благодарность сотрудникам телеканала "Матч ТВ", которые сумели показать концовку ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" (2:3).
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Происшествия
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На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
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