Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машинRT на русском 20:50

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта России и Минпромторг.
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В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители инициативу поддержали.
Коммерсантъ15:27

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В России предложили запретить старые машины

Lenta.ru20:27

СМИ: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

РИА Новости21:18

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

RT на русском20:50

В Госдуме предложили запретить россиянам ездить на старых машинах

URA.Ru21:26

«Ъ»: комитет Госдумы хочет запретить эксплуатацию старых машин

Газета.Ru18:59

Депутаты Госдумы предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Wroom.ru18:14

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъ15:27
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
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В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
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Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области

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Армия и оружие

Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар

Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
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Американское ателье Brown Lee Performance показало Ford Mustang в специальной версии - Gulf Heritage Edition, посвящённой победе суперкара Ford GT в Ле-Мане в 1968 и 1969 году.
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Технологии

В России изменили концепцию развития 5G

В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
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Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку

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Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает необходимым удвоить число военнослужащих в армии страны.
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Происшествия

В Японии застрелили вышедшего в город медведя

Хищника заметили в городе Саппоро с населением около двух миллионов человек В жилом районе японского города Саппоро охотники застрелили медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

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Интернет

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Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
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Вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини признали виновным в нарушении авторских прав из-за публикации на своей странице в Twitter снимка немецкого фотографа Фридхольда Улонска.
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ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
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Политика

Вашингтон объяснил идею назначить Бигэна послом в РФ

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Обновлено в 20:58
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
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