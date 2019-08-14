Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машинRT на русском вчера в 20:50
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта России и Минпромторг.
Читать в источнике
Оценить333
с чего всё началось
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители инициативу поддержали.Коммерсантъвчера в 15:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии
В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Машина перевернулась в воздухе на Васильевском острове
Обновлено в 00:13
Политика
Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов
По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Сержиу Консейсау станет топ-тренером. Об этом говорит его карьера
Консейсау не планировал становиться тренером.
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Жителей архангельской Нёноксы предупредили об эвакуации
Обновлено вчера в 07:51
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Владимир Шахрин о ситуации вокруг сквера и храма: «Я переоценил уровень своего авторитета в городе»
Обновлено вчера в 13:15
Музыка
Музыканту Дельфину стало плохо на студии звукозаписи
Российскому музыканту Андрею Лысикову, больше известному под псевдонимом Дельфин, стало плохо, когда он находился на звукозаписывающей студии.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный связывает своё увольнение с наличием собственной позиции по урегулированию в регионе.
Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015—2017 годах.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон
В Сети появился трейлер фильма "Маленькие женщины" по роману Луизы Мэй Олкотт.
Обновлено в 00:11
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Ван Дейк не сожалеет, что перестал являться самым дорогостоящим защитником в мире
Ван Дейк в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары
За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Дзюба: судя по всему, в АПЛ уже не поеду
Напомним, что интересы Дзюбы представляет агент Жорже Мендеш. Форвардом интересовались во Франции.
Обновлено вчера в 13:28