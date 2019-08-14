В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители инициативу поддержали.

с чего всё началось

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта России и Минпромторг.

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