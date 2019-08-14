Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилейРИА Новости 04:44

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов. О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
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с чего всё началось

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
Коммерсантъвчера в 15:27

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Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилей

Газета.Ru09:35

Минтранс изучает предложение о запрете эксплуатировать старые машины

RT на русском02:53

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

РИА Новости04:44

В ГосДуме инициировали возможный запрет на эксплуатацию старых машин

Автостат02:23

Минтранс рассматривает предложение о запрете эксплуатации старых машин

ТАСС02:57

Минпромторг отреагировал на идею о запрете старых машин

Lenta.ru05:35

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъ01:18
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Общество

Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа

Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено в 08:36
Армия и оружие

На Украине узнали об изъятии российских паспортов у военных ДНР и ЛНР

Командование вооруженных сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отбирает российские паспорта у сержантов и солдат.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова

Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства Украины для россиян, которые подвергаются на родине политическим преследованиям.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Финансы

Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года.
Обновлено в 08:46
Футбол

Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова

Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:29
Энергетика

Польша намерена поднять плату за транзит российского газа

Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
Обновлено в 08:57
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами

В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Обновлено в 04:04
Наука

Яблоко в день защищает от рака и инфарктов

Обновлено в 07:00
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Авто

BMW презентовала гибридный BMW 330e

Новое поколение BMW 3-Series получила гибридную модификацию мощностью 292 л.с. Спустя год после премьеры нынешнего поколения BMW 3-Series, модельный ряд семейства пополнился гибридной модификацией 330e.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу

Обновлено в 03:45
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Экономика

«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Меркель напомнила о необходимости выполнения «Минска-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала приложить усилия по реализации минских соглашений.
Обновлено в 08:31
Кино

Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк

Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Авто

Европейский Renault Duster может подорожать и стать гибридом

Обновлено в 06:43
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
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