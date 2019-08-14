В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.

с чего всё началось

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов. О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.

Футбол Ливерпуль — Челси 0:1 (Перерыв) 14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится очередное титульное английское противостояние, в котором "Ливерпуль" и "Челси" определят обладателя Суперкубка УЕФА, ежегодно разыгрываемого между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Политика Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Здоровье Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.

Политика Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.

Происшествия Один человек погиб при столкновении пяти машин в Подольске Один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подольске Московской области, в том числе грузовика и "Газели".

Авто Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.

Общество В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.

Шоу-бизнес В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Экономика Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.

Экономика Законопроект о допуске ломбардов на финансовый рынок поступил в ГД Правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу законопроект № 775367-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования процедуры допуска ломбардов на финансовый рынок, принципов функционирования кредитных кооперативов и информирования потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов)».

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Армия и оружие «Американский Северодвинск» восстановят Испытательную станцию Чайна-Лейк Военно-морских сил (ВМС) США в Калифорнии восстановят после июльского землетрясения, из-за которого около 20 процентов ее сооружений пришли в негодность, сообщает Navy Times.

Кино Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры в кино Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом сообщил портал Vulture.

Происшествия В Москве угнали автомобиль с ребенком Мужчина заявил в полицию об угоне после того, как его автомобиль эвакуировали из Басманного переулка в центре Москвы.

Интернет В Facebook признали прослушку аудиосообщений Сотни сторонних подрядчиков за плату расшифровывали голосовые сообщения сервисов компании Facebook, порой вульгарного содержания, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Политика Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.

Футбол Алана Мамаева навестила мужа в колонии Алана, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, побывала в исправительной колонии общего режима № 4 в Белгородской области.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Футбол Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1 Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.