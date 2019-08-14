Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилейРИА Новости 04:44
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов. О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
Читать в источнике
Оценить1900
с чего всё началось
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.Коммерсантъвчера в 15:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Футбол
Ливерпуль — Челси 0:1 (Перерыв)
14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится очередное титульное английское противостояние, в котором "Ливерпуль" и "Челси" определят обладателя Суперкубка УЕФА, ежегодно разыгрываемого между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 09:55
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга
Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.
Обновлено в 10:56
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Один человек погиб при столкновении пяти машин в Подольске
Один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подольске Московской области, в том числе грузовика и "Газели".
Обновлено в 10:04
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Общество
В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту
В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Экономика
Законопроект о допуске ломбардов на финансовый рынок поступил в ГД
Правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу законопроект № 775367-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования процедуры допуска ломбардов на финансовый рынок, принципов функционирования кредитных кооперативов и информирования потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов)».
Обновлено в 04:39
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
«Американский Северодвинск» восстановят
Испытательную станцию Чайна-Лейк Военно-морских сил (ВМС) США в Калифорнии восстановят после июльского землетрясения, из-за которого около 20 процентов ее сооружений пришли в негодность, сообщает Navy Times.
Обновлено в 13:33
Кино
Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры в кино
Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом сообщил портал Vulture.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Москве угнали автомобиль с ребенком
Мужчина заявил в полицию об угоне после того, как его автомобиль эвакуировали из Басманного переулка в центре Москвы.
Обновлено в 15:02
Интернет
В Facebook признали прослушку аудиосообщений
Сотни сторонних подрядчиков за плату расшифровывали голосовые сообщения сервисов компании Facebook, порой вульгарного содержания, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Футбол
Алана Мамаева навестила мужа в колонии
Алана, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, побывала в исправительной колонии общего режима № 4 в Белгородской области.
Обновлено в 15:31
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 15:34
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Обновлено в 07:05
Энергетика
Цены на нефть вновь снижаются после небольшого роста накануне
Цены на нефть сегодня снижаются после небольшого роста накануне.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»
Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
Обновлено в 13:20