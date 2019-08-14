Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилейРИА Новости 04:44

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов. О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
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с чего всё началось

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
Коммерсантъвчера в 15:27

Подробнее о событии

В ГосДуме инициировали возможный запрет на эксплуатацию старых машин

Автостат02:23

Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилей

Газета.Ru09:35

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

РИА Новости04:44

Утечка из Госдумы временно заморозила запрет на старые авто

URA.Ru07:44

Минтранс рассматривает предложение о запрете эксплуатации старых машин

ТАСС02:57

Минтранс изучает предложение о запрете эксплуатировать старые машины

RT на русском02:53

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъ01:18
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Политика

Кабмин Украины отказался уволить Кличко

Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Общество

Синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной России

Обновлено в 11:04
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС

На кое-каких участках маршрута рядом с отечественными боевыми самолетами пролетали истребители F-16 ВВС Норвегии, пишет RNS.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Экономика

Долговой рынок США подает сигналы бедствия

Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Политика

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области

Обновлено вчера в 04:26
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Общество

Ввод третьей ВПП аэропорта «Шереметьево» перенесен на конец 2020 года

Обновлено в 06:11
Футбол

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста

Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Наука

Яблоко в день защищает от рака и инфарктов

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»

США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46
Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Здоровье

Специалисты предупредили, о чем говорит сухая кожа на локтях

Сухая и потемневшая кожа на локтях может сигнализировать о неполадках со здоровьем, предупреждают медики.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб в крупном ДТП

Пять машин столкнулись в Подольском городском округе Подмосковья, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек

Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае достигло 40 человек.
Обновлено в 02:40
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Обновлено в 09:15
Экономика

«Газпром» просит у правительства России 1 трлн рублей на два проекта

Российское публичное акционерное общество «Газпром» просит правительство Российской Федерации предоставиьь государственную поддержку двум проектам компании.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Девушка потеряла зрение из-за сваренного в микроволновке яйца

Обновлено в 09:54
Политика

Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Общество

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:44
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Закон о потреблении алкоголя и табака в Испании будут ужесточен

Министр здравоохранения Испании, Мария Луиза Карседо предложила ужесточить законы о потреблении табака и алкоголя.
Обновлено в 11:11
Политика

Требовавший посадить Порошенко миллиардер из США прибыл на Украину

Американский миллиардер Сэм Кислин, которому был запрещен въезд на Украину, прибыл в страну, сообщили СМИ.
Обновлено вчера в 23:10
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
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