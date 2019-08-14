Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилейРИА Новости 04:44
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов. О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
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с чего всё началось
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.Коммерсантъвчера в 15:27
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Политика
Кабмин Украины отказался уволить Кличко
Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
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Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС
На кое-каких участках маршрута рядом с отечественными боевыми самолетами пролетали истребители F-16 ВВС Норвегии, пишет RNS.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Экономика
Долговой рынок США подает сигналы бедствия
Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Политика
В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области
Обновлено вчера в 04:26
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»
США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Специалисты предупредили, о чем говорит сухая кожа на локтях
Сухая и потемневшая кожа на локтях может сигнализировать о неполадках со здоровьем, предупреждают медики.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб в крупном ДТП
Пять машин столкнулись в Подольском городском округе Подмосковья, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек
Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае достигло 40 человек.
Обновлено в 02:40
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Обновлено в 09:15
Экономика
«Газпром» просит у правительства России 1 трлн рублей на два проекта
Российское публичное акционерное общество «Газпром» просит правительство Российской Федерации предоставиьь государственную поддержку двум проектам компании.
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Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Закон о потреблении алкоголя и табака в Испании будут ужесточен
Министр здравоохранения Испании, Мария Луиза Карседо предложила ужесточить законы о потреблении табака и алкоголя.
Обновлено в 11:11
Политика
Требовавший посадить Порошенко миллиардер из США прибыл на Украину
Американский миллиардер Сэм Кислин, которому был запрещен въезд на Украину, прибыл в страну, сообщили СМИ.
Обновлено вчера в 23:10
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15