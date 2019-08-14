Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилейРИА Новости 04:44

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов. О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
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с чего всё началось

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
Коммерсантъвчера в 15:27

Подробнее о событии

Минтранс заявил об обсуждении идеи о запрете старых автомобилей

РБК12:13

Утечка из Госдумы временно заморозила запрет на старые авто

URA.Ru07:44

Минтранс рассматривает предложение о запрете эксплуатации старых машин

ТАСС02:57

Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилей

Газета.Ru09:35

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

РИА Новости04:44

Сколько автомобилей может попасть под запрет эксплуатации?

Автостат08:28

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъ01:18
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Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Политика

Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу

Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма

Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 09:52
Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Политика

В России ответили на слова британского постпреда о Крыме

Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.
Обновлено в 12:20
Экономика

Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты

Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
Обновлено в 08:31
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Культура

В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией

В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией.
Обновлено в 08:56
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика

Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.
Обновлено в 11:38
Технологии

Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году

Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Политика

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Наука

В Новой Зеландии обнаружили останки пингвина ростом с человека

Около 66 млн лет назад на территории Новой Зеландии жили гигантские пингвины ростом 160 см и весом 80 кг, сообщили исследователи из Кентерберийского музея.
Обновлено в 10:54
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес

В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Футбол

«Фиорентине» снова разрешили капитанскую повязку в память об Астори

Серия А разрешила Фиорентине ношение особой капитанской повязки в память о защитнике клуба Давиде Астори.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Трое мужчин избили и похитили человека в Уфе

В Уфе задержали троих злоумышленников, которые избили мужчину и прокатили его по городу в багажнике легкового автомобиля, сообщает управление МВД по Республике Башкортостан.
Обновлено в 11:41
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол

Руни начал борьбу с алкоголизмом

Обновлено в 08:46
Политика

В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона

В Крыму отразили массированную хакерскую атаку, которая могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Перми пьяный пенсионер перерезал тросы промышленным альпинистам

Обновлено в 05:37
Футбол

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Гаджеты

Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep

Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
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