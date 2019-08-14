Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилейРИА Новости 04:44
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов. О каких автомобилях идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
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с чего всё началось
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.Коммерсантъвчера в 15:27
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Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Политика
Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу
Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма
Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 09:52
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Политика
В России ответили на слова британского постпреда о Крыме
Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.
Обновлено в 12:20
Экономика
Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты
Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
Обновлено в 08:31
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Культура
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией.
Обновлено в 08:56
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Общество
Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках
Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.
Обновлено в 11:38
Технологии
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Политика
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Наука
В Новой Зеландии обнаружили останки пингвина ростом с человека
Около 66 млн лет назад на территории Новой Зеландии жили гигантские пингвины ростом 160 см и весом 80 кг, сообщили исследователи из Кентерберийского музея.
Обновлено в 10:54
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Фиорентине» снова разрешили капитанскую повязку в память об Астори
Серия А разрешила Фиорентине ношение особой капитанской повязки в память о защитнике клуба Давиде Астори.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Трое мужчин избили и похитили человека в Уфе
В Уфе задержали троих злоумышленников, которые избили мужчину и прокатили его по городу в багажнике легкового автомобиля, сообщает управление МВД по Республике Башкортостан.
Обновлено в 11:41
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол
Руни начал борьбу с алкоголизмом
Обновлено в 08:46
Политика
В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона
В Крыму отразили массированную хакерскую атаку, которая могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
Обновлено в 10:17
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep
Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30