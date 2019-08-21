Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал». Текст обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

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Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT. Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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