Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»РИА Новости 00:32
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT. Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал». Текст обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:00
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