Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»РИА Новости 00:32

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT. Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Читать в источнике
Комментировать363
с чего всё началось

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал». Текст обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал предложение ввести «первосентябрьский капитал»

RT на русском06:56

В Думе предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»

РБК02:01

В Госдуме уточнили идею «первосентябрьского капитала»

Известия06:18

В Госдуме предложили доплачивать россиянам на сборы ребенка в школу

URA.Ru01:19

В Национальном родительском комитете поддержали идею ввести «первосентябрьский капитал»

Москва 2405:14

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Газета.Ru07:53

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

РИА Новости00:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

ВШЭ предрекла российской экономике кризис уже через год-полтора

Если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже – в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике.
Обновлено в 06:11
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика

МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.
Обновлено в 07:08
Происшествия

ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Политика

Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Политика

Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу»

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.
Обновлено в 07:29
Политика

СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии

В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Транспорт

Пулково пригрозило «России» прекращением обслуживания самолетов

8 августа, по данным авиакомпании, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) в письменной форме уведомили перевозчика о возможном прекращении обслуживания его рейсов.
Обновлено в 07:51
Авто

Mercedes-Benz представит в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist

Компания Mercedes-Benz Vans на Международной выставке «Комтранс» в сентябре представит новый премиальный микроавтобус Sprinter Tourist.
Обновлено в 03:06
Политика

Познер оценил решение уволить Габунию с «Рустави-2»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России

Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество

В Гидрометцентре россиянам пообещали теплый сентябрь

На большей части территории России в сентябре ожидается теплая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
Обновлено в 05:23
Политика

В Германии подсчитали расходы на размещенные в ФРГ американские войска

Обновлено в 03:02
Происшествия

Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Политика

Китай выразил США протест из-за продажи Тайваню вооружений

Власти Китая выразили протест Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи истребителей F-16V китайскому острову Тайвань, и намерены ввести санкции в отношении причастным к поставкам американских компаний.
Обновлено в 05:22
Наука

Открытие связи вкуса и стволовых клеток ускорит регенерацию зубов

Обновлено вчера в 07:01
Хоккей

Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Москве восьмимесячную девочку госпитализировали с отравлением каннабисом

В квартире, где проживал ребёнок, работают сотрудники уголовного розыска. Сейчас девочка находится в реанимации.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Реактивная система «Торнадо-С» получила экспортный паспорт

Обновлено в 05:33
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Киберспорт

Virtus.pro вылетела с The International 2019

Обновлено в 06:59
Общество

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах

В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Политика

Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском состоится премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер".
Обновлено в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное