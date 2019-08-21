Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»РИА Новости 00:32
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.
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с чего всё началось
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести “первосентябрьский капитал”, чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.РИА Новости00:32
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