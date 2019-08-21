с чего всё началось

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Кино Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.

Политика Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».

Политика Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Происшествия В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний» Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Происшествия В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.

Армия и оружие США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.

Транспорт ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20% По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, по которым летает Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами.

Политика Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.

Политика Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2» Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.

Политика На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян "Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.

Политика Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.

Общество Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.

Футбол Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».

Происшествия В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.