Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал». Текст обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

с чего всё началось

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Также Чернышов предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен депутат.

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