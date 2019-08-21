Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»RT на русском вчера в 23:00

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Также Чернышов предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен депутат.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал». Текст обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

RT на русскомвчера в 23:00

Депутат предлагает ввести «первосентябрьский капитал»

Коммерсантъ02:30

В Думе предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»

РБК02:01

«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России

Газета.Ru01:21

В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»

Известия01:14

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

РИА Новости00:32

В Госдуме не поверили, что правительство поможет россиянам собирать детей в школу

URA.Ru03:10
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Транспорт

Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается

Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений

Обновлено в 04:21
Происшествия

Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег в ФБК

Дело ФБК: Преследования связаны с уголовным делом о легализации примерно миллиарда рублей, которое СК возбудил в начале августа.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Происшествия

ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка

ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Экономика

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Политика

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Россия может выдать Украине пятерых заключенных

Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Трамп выразил желание вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро благодаря растущей нефти

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился по отношению к доллару и евро на старте торгов в среду благодаря растущим мировым ценам на нефть, которые позитивно отреагировали на данные Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.
Обновлено в 03:21
Космос

Близкая к Земле экзопланета оказалась безжизненной пустыней

100-часовые наблюдения на телескопе NASA «Spitzer» за относительно близкой к Земле экзопланетой, проживающей на орбите красного карлика, не выявили у нее никаких признаков наличия атмосферы.
Обновлено 19 августа в 11:00
Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа в гостевом доме

Молодые люди приехали в Германию из Красноярска в рамках культурно-образовательного проекта Future Spaces.
Обновлено в 04:42
Наука

Реконструирован неандертальский способ приготовления клея

Обновлено вчера в 10:18
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Депутат расстрелял жену в Челябинской области

Обновлено в 04:25
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Авто

Volkswagen вывел в продажу дешёвый кроссовер Jetta VS5

Обновлено в 02:55
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

КНДР обвинили в проведении исследований в ядерном центре в Йонбёне

Южнокорейские СМИ обвинили власти Северной Кореи в проведении исследований в ядерном центре в Йонбёне в прошлом году.
Обновлено в 00:46
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