Общество
В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарстваВсе новости (Нижний Тагил) 01:29
Депутаты Госдумы предложили ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств. Парламентарии планируют изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от уровня наценки на препараты, пишет «Коммерсант».
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Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.Коммерсантъвчера в 17:57
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