Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы предложили ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств. Парламентарии планируют изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от уровня наценки на препараты, пишет «Коммерсант».

В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Политика Трамп упоминал в Twitter Россию чаще других стран В общей сложности в сообщениях президента США значится 81 зарубежная страна. Чаще других Трамп упоминал Россию – 297 раз.

Политика Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.

Политика Reuters назвало кандидата на должность посла США в России Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Происшествия Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.

Шоу-бизнес Фото: Кристина Асмус поймала дзен на Мальдивах «Дзен», — гласит лаконичная подпись к публикации. Судя по всему, Кристина использует масла и лепестки роз для расслабляющей терапии.

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Гаджеты Дисплей Samsung Galaxy Note10+ назвали лучшим в мире По сумме результатов Samsung Galaxy Note10+ получил наивысший рейтинг A+ по версии DisplayMate.

Политика В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.

Армия и оружие Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах В Министерстве обороны отмечают, что важной составляющей учений станет выполнение задач по ликвидации последствий условного применения биологических средств и аварий на радиационных и химически опасных объектах.

Происшествия Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.

Общество Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.

Общество В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.