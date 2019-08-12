Общество

В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарстваВсе новости (Нижний Тагил) вчера в 01:29

Депутаты Госдумы предложили ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств. Парламентарии планируют изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от уровня наценки на препараты, пишет «Коммерсант».
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с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
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