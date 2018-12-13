Российских застройщиков, согласно новому пакету поправок в долевое законодательство, предполагается проверять во внепланово, рассказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0% Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года, следует из пресс-релиза регулятора.

Экономика Экономика Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.

Экономика Экономика ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.

Экономика Экономика Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы» Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа».

Экономика Экономика Valio возобновит производство сливочного масла в России Финский бренд Valio возобновляет производство своего сливочного масла в России, сообщила старший вице-президент компании Елена Кипенева.

Финансы Финансы Международные резервы России выросли на $1,5 млрд За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.

Экономика Экономика Сбербанк объяснил покупку домена sber.ru По данным Banki.ru, с начала декабря Сбербанк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии.

Экономика Экономика Morgan Stanley сократит свое присутствие в России Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

Экономика Экономика В Белоруссии оценили потери от реализации в России налогового манёвра Минфин Белоруссии оценивает потери от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере примерно в $300 млн, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» осваивает новые местонахождения «Нафтогаз» сообщил, что в рамках взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд подал пять исков в суды США для того, чтобы выяснить местонахождение активов «Газпрома» в Европе и найти свидетельства их незаконного вывода из юрисдикции Нидерландов.

Экономика Экономика Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.

Экономика Экономика «Роснефть» отказалась работать в Иране Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.

Экономика Экономика VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы Бернс работала в администрации США при президенте Бараке Обаме, она возглавляла президентский экспортный совет.

Экономика Экономика Финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию в Литве Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и с Украины, получил лицензию специализированного банка от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и лицензию эмитента электронных денег в Литве, сообщается на сайте Банка Литвы.