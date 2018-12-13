Российских застройщиков, согласно новому пакету поправок в долевое законодательство, предполагается проверять во внепланово, рассказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

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