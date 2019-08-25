Политика
В Госдуме предложили вернуть в России смертную казньАктуальные Новости 12:50
В Госдуме выступили с предложением вернуть на территории России такой вид наказания, как смертная казнь. Соответствующую инициативу озвучил депутат Александр Шерин, представляющий ЛДПР.
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Правозащитник объяснил призыв к возврату смертной казни в России «кризисом ума»
Национальная служба новостей08:04
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Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Обновлено в 09:58
Космос
В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО
На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Собчак высмеяла Лопыреву за «интеллектуальные» вопросы
Известная телеведущая Ксения Собчак высмеяла фотомодель Викторию Лопыреву за пост в социальной сети, соответствующая перепалка была обнародована 24 августа в социальной сети Instagram на странице Лопыревой.
Обновлено в 07:18
Авто
ВАЗ представил свою версию пикапа ВАЗ-21043-33
Мелкосерийный выпуск ВАЗ-21043-33 «Жигули» на мощностях «ВАЗинтерсервиса» продлился всего четыре года – до 1997 года.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре
Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 08:53
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Торговый центр частично обрушился из-за взрыва газа в США
В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 16:42
Гаджеты
Смартфон Honor V30 будет оснащен модемом 5G
Смартфон Honor V30, премьера которого состоится не раньше ноября этого года, будет оснащен модемом 5G.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
Обновлено в 11:47
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Футбол
«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в первом туре чемпионата Италии
"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:3.
Обновлено в 16:49
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью
Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель доберется до дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Технологии
В S7 Airlines разработали приложение для измерения багажа
Требуется, чтобы рядом с багажом ничего рядом не находилось. После запуска проверки необходимо провести телефоном около багажа.
Обновлено в 16:53
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06