В Госдуме выступили с предложением вернуть на территории России такой вид наказания, как смертная казнь. Соответствующую инициативу озвучил депутат Александр Шерин, представляющий ЛДПР.

В Госдуме предложили вернуть в России смертную казнь

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