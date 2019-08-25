Политика
В Госдуме предложили вернуть в России смертную казньАктуальные Новости 12:50
В Госдуме выступили с предложением вернуть на территории России такой вид наказания, как смертная казнь. Соответствующую инициативу озвучил депутат Александр Шерин, представляющий ЛДПР.
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Правозащитник объяснил призыв к возврату смертной казни в России «кризисом ума»
Национальная служба новостей08:04
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Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев приехал в Сочи без супруги
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Греции из-за лесных пожаров на острове Самос эвакуировали туристов
Туристы эвакуированы из пяти гостиниц, расположенных на острове Самос, где на данный момент бушуют сильные лесные пожары.
Обновлено в 02:47
Путешествия
Составлен портрет типичного туриста в Москве
Столичный комитет по туризму составил портрет типичных гостей Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Политика
Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан отпраздновал День независимости страны на свадьбе в Сен-Тропе, пишут РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии
В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне
Обновлено в 18:37
Здоровье
Названы 7 наиболее странных человеческих зависимостей
Некоторые выпивают в день до 10 литров воды, что может привести к вымыванию соли из организма, стать причиной раздражительности и болей в горле.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае
Возбуждено уголовное дело по факту смерти 24-летней роженицы Дианы Келасовой в Андроповском районе Ставропольского края.
Обновлено в 13:37
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Сирийская армия начала освобождение города Кобани
Сирийская армия в воскресенье, 25 августа, начала в первой половине дня штурм города Кобани.
Обновлено в 12:59
Общество
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено 23 августа в 17:29
Политика
AP: США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Обновлено 23 августа в 22:49
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Футбол
«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А
Римская "Рома" и генуэзская "Дженоа" сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 17:36
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Политика
В Абхазии прошли выборы президента
Обновлено в 14:01
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Происшествия
В Испании столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 12:52
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Культура
Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 04:50
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено 23 августа в 14:41