Общество

В Госдуме предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие
РИА Новости
01:45

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.
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Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI и VII созывов, заместитель председателя Государственной думы с 5 октября 2016 года. Член Генерального совета партии «Единая Россия» с 2008 года.
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