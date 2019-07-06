Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузахРБК 22:49

«В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест», — говорится в письме. По словам депутата, это количество должно быть увеличено на 25% и доведено до 1000. Как отметил Чернышов, в российских вузах сейчас 518,4 тыс. бюджетных мест.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
РИА Новости20:16

Подробнее о событии

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест и избежать Средневековья

Lenta.ru22:43

В Госдуме испугались наступления в России «банального глухого Средневековья»

Газета.Ru23:10

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

РБК22:49

В российских вузах увеличат число бюджетных мест

URA.Ru23:13

Число бюджетных мест в вузах призвали увеличить на 25%

Известия22:14

В России могут увеличить количество бюджетных мест в вузах на 25%

Life.ru21:57

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

РИА Новости20:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Российская «Красуха» стала капканом для американских ВВС

Аналитики не исключили, что в действительности, российские системы «Красуха», а именно они по версии израильской стороны являются основной причиной появившихся помех, являются капканом для американских самолётов, продолжающих создавать провокации у российских военных баз.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Происшествия

Суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам строгого режима

Обновлено в 06:38
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Ford представил специальное издание Ranger Sport

Палитра оттенков для нового Ranger Sport Special Edition представлена новыми цветами: True Red, Meteor Grey, Arctic White, Shadow Black и Aluminium Metallic.
Обновлено в 08:00
Политика

Потребность Европы в «Северном потоке – 2» объяснили во Франции

По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества.
Обновлено в 22:00
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов прокомментировал развод с Лолитой Милявской

На следующий день о предстоящем разводе рассказал и супруг певицы. 44-летний Дмитрий Иванов высказался на эту тему кратко.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Музыка

Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву

Обновлено в 15:21
Космос

Создание телескопа «Спектр-М» обойдётся вдвое дороже запланированного

Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.
Обновлено в 22:45
Экономика

ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы

Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 05:49
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Космос

Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»

Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 07:50
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено в 22:46
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Происшествия

В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика

В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено в 08:13
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Футбол

Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота

Обновлено в 03:29
Космос

Специалисты NASA создают новую систему посадки на Марс

Обновлено в 10:54
Гаджеты

Huawei запустила тест собственной операционной системы

Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области

Обновлено в 15:26
Авто

Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам

Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено в 23:15
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Обновлено в 16:00
Здоровье

Ученые рассказали, почему многие люди плохо спят по ночам

Обновлено в 13:46
Происшествия

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит замгендиректора аэропорта, пишет «Ъ»

Дочернюю компанию "Шереметьево Хэндлинг", отвечающую за работу с багажом, возглавит заместитель генерального директора МАШ по персоналу Александра Яковлева, сообщает газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Михайлович Котюков
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Министр финансов и заместитель председателя правительства Красноярского края.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Борис Александрович Чернышов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член Высшего Совета ЛДПР, состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции, депутат парламентского собрания союза Белоруссии и России, член рабочей группы по учету эфирного времени ЦИК.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное