Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.

с чего всё началось

«В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест», — говорится в письме. По словам депутата, это количество должно быть увеличено на 25% и доведено до 1000. Как отметил Чернышов, в российских вузах сейчас 518,4 тыс. бюджетных мест.

Происшествия В Москве задержан таксист-отравитель Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.

Армия и оружие Российская «Красуха» стала капканом для американских ВВС Аналитики не исключили, что в действительности, российские системы «Красуха», а именно они по версии израильской стороны являются основной причиной появившихся помех, являются капканом для американских самолётов, продолжающих создавать провокации у российских военных баз.

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

Гаджеты Ford представил специальное издание Ranger Sport Палитра оттенков для нового Ranger Sport Special Edition представлена новыми цветами: True Red, Meteor Grey, Arctic White, Shadow Black и Aluminium Metallic.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Шоу-бизнес Дмитрий Иванов прокомментировал развод с Лолитой Милявской На следующий день о предстоящем разводе рассказал и супруг певицы. 44-летний Дмитрий Иванов высказался на эту тему кратко.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Музыка Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020» Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

Космос Создание телескопа «Спектр-М» обойдётся вдвое дороже запланированного Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.

Экономика ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Космос Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного» Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.

Шоу-бизнес Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.

Происшествия В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения «Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Гаджеты Huawei запустила тест собственной операционной системы Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.

Авто Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.