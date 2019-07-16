В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию. Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату группа депутатов во главе с представителем фракции ЛДПР Андреем Луговым (есть у РБК).

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

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