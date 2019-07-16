Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в РоссииРБК 05:27
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию. Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату группа депутатов во главе с представителем фракции ЛДПР Андреем Луговым (есть у РБК).
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Политика
СМИ сообщили об изоляции Зеленского
Обновлено в 06:54
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
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Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Появились фото подорванной российской «Рыси» в Сирии
Обновлено в 06:32
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Енисей» подписал контракт с Хубуловым
Обновлено в 04:47
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за услуги ЖКХ.
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Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов
В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:37
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
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Блокчейн-платформа Vostok сменила владельца
Финансовая группа GHP Group приобрела российский блокчейн-проект Vostok, который на своей платформе планирует реализовывать проекты для российского госсектора.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Дмитрий Медведев с визитом посетит Тулу
Обновлено в 03:19
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Общество
Каждый десятый россиянин снимает жилье
Треть планирует это делать в ближайшие два года, а каждый десятый намерен арендовать жилье в долгосрочной перспективе (от шести лет и более).
Обновлено в 07:30
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Происшествия
Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 06:11
Политика
У Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции сообщил, что ожидается еще одна телефонная беседа Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
МИД Турции: российские С-400 не представляют угрозы для НАТО
Поставляемые в Турцию российские зенитно-ракетные системы С-400 не несут угрозы для Североатлантического альянса, заявил 16 июля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 07:37
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Политика
Соцопрос выявил пять способных пройти в Верховную раду партий
Пять партий имеют все шансы пройти в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело
Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28