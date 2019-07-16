Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в РоссииРБК 05:27
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию. Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату группа депутатов во главе с представителем фракции ЛДПР Андреем Луговым (есть у РБК).
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Футбол
Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клуб
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб из-за недостатка игровой практики.
Обновлено в 14:55
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии
Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 14:26
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400
Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
На видео попал полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Российское оборонное ведомство показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Обновлено в 03:07
Кино
Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
«Игре престолов» удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
Обновлено в 12:17
Наука
Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни
Ученые разработали концепцию терраформирования отдельных участков поверхности Марсы с помощью аэрогеля из диоксида кремния, который будет имитировать атмосферный парниковый эффект.
Обновлено в 08:35
Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Обновлено в 06:55
Политика
В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора
В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Футбол
Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро
Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Захарова ожидает катастрофу при силовом сценарии США в Иране
Если США применят силу в отношении Ирана, это приведет к эскалации кризиса на Ближнем Востоке, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 13:19
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново
Обновлено в 07:49
Кино
Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Названо имя актера, который сыграет роль Элвиса Пресли в новом фильме.
Обновлено в 06:01
Экономика
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
Додон рассказал о принципе нейтралитета Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Accent рассказал, что принцип нейтралитета Кишинева заложен в Конституции, потому молдавское государство не собирается вступать в НАТО без согласия Партии социалистов.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Космос
В «Роскосмосе» исключают отказ системы ГЛОНАСС
Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС имеет надёжную защиту от сбоев.
Обновлено в 12:20
Экономика
Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных
Доступ следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки нарушит права тех, кто признан в ходе проверки непричастным к преступлению, и расширит коррупционные возможности следователей, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.
Обновлено в 06:41