Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в РоссииРБК 05:27
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию. Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату группа депутатов во главе с представителем фракции ЛДПР Андреем Луговым (есть у РБК).
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика
Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»
Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика
СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России
Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Политика
У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг
Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Политика
Министр экологии Франции ушел в отставку
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Общество
Правительство поддержало ограничения на вейпы и кальяны
Правительство России положительно оценило законопроект о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и ограничении пользования кальяном.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Дети Галкина, Пугачевой и Николаева вместе отдыхают в Юрмале
Игорь Николаев разместил совместную фотографию со своей дочерью Вероникой и наследниками Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
На российском пляже погибли семь человек
Обновлено в 02:57
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке
Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
Обновлено в 05:48
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 08:52
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Авто
АвтоВАЗ раскрыл подробности о новой LADA Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Здоровье
В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник
Сокращение числа действующих в Германии клиник на 65% улучшит качество медицины и облегчит проблемы с нехваткой медицинского персонала, говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann, опубликованном 15 июля на сайте фонда.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Транспорт
Дорогу в обход Волгограда начнут строить этой осенью
"Проект строительства первого этапа объездной дороги вокруг Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы: к строительству 12-километрового участка приступят уже осенью этого года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:49
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Политика
Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ
Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Кино
Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»
Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Технологии
Mail.ru Group купила сервис рекомендаций Relap.io
Mail.ru Group приобрела сервис рекомендаций статей и рекламы на медиаплощадках Relap.io.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Атлетико» заинтересовался Триппьером
Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 10:39
Футбол
«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей
Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам первого тура РПЛ, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:05