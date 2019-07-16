Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в РоссииРБК 05:27

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию. Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату группа депутатов во главе с представителем фракции ЛДПР Андреем Луговым (есть у РБК).
Читать в источнике

Подробнее о событии

ГД: Судебные иски к гражданам РФ и компаниям, находящимся под санкциями, должны рассматриваться в российских судах

Эхо Москвы07:31

В Совфеде поддержали законопроект о переносе в РФ судебных споров россиян под санкциями

ТАСС10:31

Депутаты предложили разрешить россиянам под санкциями переносить судебные споры в Россию

Ведомости07:45

В Палате адвокатов назвали законодательным спамом поправки о подсудности попавших под санкции

Интерфакс09:40

В Госдуму внесли проект о праве переводить споры из зарубежных судов в РФ

РИА Новости06:30

Депутаты намерены защитить права россиян, находящихся под санкциями

РЕН ТВ06:13

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

РБК05:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика

СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Политика

У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг

Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Политика

Министр экологии Франции ушел в отставку

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Общество

Правительство поддержало ограничения на вейпы и кальяны

Правительство России положительно оценило законопроект о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и ограничении пользования кальяном.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Дети Галкина, Пугачевой и Николаева вместе отдыхают в Юрмале

Игорь Николаев разместил совместную фотографию со своей дочерью Вероникой и наследниками Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

На российском пляже погибли семь человек

Обновлено в 02:57
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке

Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
Обновлено в 05:48
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 08:52
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Авто

АвтоВАЗ раскрыл подробности о новой LADA Granta с вариатором

В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Здоровье

В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник

Сокращение числа действующих в Германии клиник на 65% улучшит качество медицины и облегчит проблемы с нехваткой медицинского персонала, говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann, опубликованном 15 июля на сайте фонда.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Экономика

Уникальный алмаз найден в Архангельской области

Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Транспорт

Дорогу в обход Волгограда начнут строить этой осенью

"Проект строительства первого этапа объездной дороги вокруг Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы: к строительству 12-километрового участка приступят уже осенью этого года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:49
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 09:47
Политика

Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Кино

Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»

Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Происшествия

Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу

Обновлено в 08:29
Технологии

Mail.ru Group купила сервис рекомендаций Relap.io

Mail.ru Group приобрела сервис рекомендаций статей и рекламы на медиаплощадках Relap.io.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Атлетико» заинтересовался Триппьером

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 10:39
Футбол

«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей

Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам первого тура РПЛ, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:05
Главное