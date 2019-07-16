Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в РоссииРБК 05:27
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию. Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату группа депутатов во главе с представителем фракции ЛДПР Андреем Луговым (есть у РБК).
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Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
Обновлено в 07:59
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Обновлено в 08:45
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Наука
Ученые объяснили, почему ВИЧ не уничтожается лекарствами полностью
Ученые смогли сделать выводы, наблюдая за работой иммунных клеток уникальных носителей ВИЧ, на которых вирус почти не действует, передает РИА «Новости».
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ
Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Технологии
Структура Росатома оснастила Третьяковку новой охранной системой
Инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома "Элерон" доработала охранную систему "Яхонт", созданную для стратегических объектов, и установила ее в Третьяковской галерее.
Обновлено в 04:13
Общество
Медведеву рассказали о реконструкции Музейного квартала в Туле
При посещении кремля Медведева сопровождали министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который рассказал главе правительства о ходе реставрации.
Обновлено в 08:34
Политика
СМИ сообщили об изоляции Зеленского
В правительстве Украины заявили, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит его в неком "футляре".
Обновлено в 06:54
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
AP сообщило о пропаже танкера из ОАЭ в Ормузском проливе
Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты во время прохода через Ормузский пролив, сообщает AP.
Обновлено в 08:12
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Собчак выложила своё фото в старости
Телеведущая написала, что всегда знала, что "настоящей красоткой" станет только в старости. ча А чё, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде, — пишет Собчак.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов
Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Игры
CD Projekt RED выпустит книгу The World of Cyberpunk 2077
Обновлено в 07:24
Политика
На Украине вступил в силу скандальный закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, сообщает RT.
Обновлено в 02:57
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке
Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
Обновлено в 05:48
Кино
Режиссер Ари Астер рассказал о своем новом триллере «Солнцестояние»
В интервью "Газете.Ru" режиссер фильма рассказал о подробностях своей новой работы, объяснил, почему лента снималась на территории Венгрии, а также признался в любви к русскому кино.
Обновлено в 08:45
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000
Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Славы с пороком сердца
Слава тоже любит гулять и с интересом изучает мир вокруг.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00