В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ всем россиянамТруд вчера в 11:10

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный, долги за коммунальные услуги необходимо простить в масштабах всей России.

с чего всё началось

По мнению депутата, списание невозвратных долгов избавит от необходимости проходить "огромные судебные процессы". Куринный полагает, что у граждан страны должны быть списаны не только долги за газ, как в Чечне, но и вообще по всем услугам ЖКХ.

В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ всем россиянам

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