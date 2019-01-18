Общество

В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ всем россиянамТруд вчера в 11:10

По мнению депутата, списание невозвратных долгов избавит от необходимости проходить "огромные судебные процессы". Куринный полагает, что у граждан страны должны быть списаны не только долги за газ, как в Чечне, но и вообще по всем услугам ЖКХ.
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В Госдуме предложили списать долги за услуги ЖКХ по всей России по примеру Чечни

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный, долги за коммунальные услуги необходимо простить в масштабах всей России.
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В Госдуме предложили по аналогии с Чечней списать невозвратные долги за услуги ЖКХ всем россиянам

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Алексей Владимирович Куринный
Российский политик
Российский политический деятель, врач-хирург. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва с 18 сентября 2016 года, член фракции КПРФ.
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