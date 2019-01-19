В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей РоссииРИА Новости 06:32

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный, долги за коммунальные услуги необходимо простить в масштабах всей России.

с чего всё началось

Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.

В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России

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