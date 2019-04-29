Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее времяRT на русском вчера в 23:55
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
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Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 13:32
Музыка
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила в шоу «Голос»
Напомним, что в финале и суперфинале, который состоялся 25 апреля, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 01:05
Культура
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Музыка
Микелла Абрамова, дочь Алсу, победила в шоу «Голос. Дети»
Напомним, что 10-летнюю Микеллу Абрамову после этапа «слепых прослушиваний» выбрала к себе в команду Светлана Лобода.
Обновлено 26 апреля в 23:56
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА.
Обновлено в 01:47
Общество
Саратов попал в тройку самых бедных городов России
Саратов занял третье место в рейтинге самых бедных городов России по версии агентства ZOOM MARKET.
Обновлено в 03:11
Политика
Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования
Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
В Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
За 28 апреля и ночь на 29 апреля в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова сегодня утром составила 15 см.
Обновлено в 04:10
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Транспорт
Две станции Сокольнической линии метро Москвы закроют 3 мая
До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных х автобусах КМ. О вводившихся в марте ограничениях на Сокольнической линии читайте в публикации "Ъ FM".
Обновлено в 04:17
Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Общество
К концу первых майских праздников в Москве потеплеет до 20 градусов
Синоптики центр погоды «Фобос» прогнозируют, что к концу первых майских праздников, 5-6 мая, в Москве потеплеет до +20 градусов, сообщил RT.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
В Малом театре простятся с Элиной Быстрицкой
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Фото: Елена Летучая удивила фанатов профессией своего отца
Известная российская телеведущая Елена Летучая удивила своих поклонников, рассказав о профессии своего отца.
Обновлено в 00:29
Энергетика
«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06