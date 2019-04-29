Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее времяRT на русском вчера в 23:55
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
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Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ
Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Общество
Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами
Обновлено в 12:37
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Футбол
Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12
Энергетика
«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»
Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Игры
Стимпанковое приключение Firmament успешно прошло Kickstarter
Авторы Obduction и серии Myst принимают поздравления: кампания их будущей игры Firmament в сервисе Kickstarter завершилась успехом.
Обновлено в 13:32
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Авто
KIA собирается начать производство пикапов
Вслед за Hyundai, который планирует представить новый серийный пикап Santa Cruz (на фото) в 2020 году, о создании грузовиков задумались и в KIA.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»
В последнем матче 26-го тура тура сегодня играют "Спартак" и "Рубин". Начало игры - в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 11:49
Общество
Шесть изменений, которые ожидают учеников России
Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Футбол
Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезона
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой
38-летняя Дарина Эрвин показала новое фото с мужем.
Обновлено в 10:58
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Общество
Дмитрий Быков рассказал о самочувствии
21 апреля Быков пришел в сознание. Как рассказал сам Быков в авторской программе "Один", причиной его болезни стало отравление.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу
По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Девушка Деппа вернулась на родину в Россию
В настоящее время Полина Глен вернулась в Санкт-Петербург. Девушку заметили на улицах северной столицы вездесущие папарацци.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Петербурге ДТП закончилось разборками с топором
Обновлено в 12:25