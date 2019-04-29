Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее времяRT на русском вчера в 23:55

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Врачи оценили идею Милонова сократить рабочую неделю зимой

News.ru12:09

Психиатр оценил идею Милонова по сокращению рабочей недели в зимнее время

Народные новости12:55

Милонов объяснил Лайфу, почему зимой нужно работать меньше

Life.ru07:56

В Госдуме отреагировали на инициативу сократить рабочие недели в зимнее время

RT на русском12:03

Минтруд не получил предложения от Милонова сократить рабочую неделю зимой

РБК09:37

Депутат раскритиковал идею сократить рабочую неделю зимой

Телеканал 360°10:06

В ФНПР идею сократить рабочее время зимой назвали конструктивной

РИА Новости09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Общество

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Наука

Стало известно, как будет выглядеть Земля, когда растают все льды

Обновлено в 13:20
Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Политика

Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Технологии

Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Общество

Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами

Обновлено в 12:37
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Футбол

Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»

Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Энергетика

«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»

Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Игры

Стимпанковое приключение Firmament успешно прошло Kickstarter

Авторы Obduction и серии Myst принимают поздравления: кампания их будущей игры Firmament в сервисе Kickstarter завершилась успехом.
Обновлено в 13:32
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Авто

KIA собирается начать производство пикапов

Вслед за Hyundai, который планирует представить новый серийный пикап Santa Cruz (на фото) в 2020 году, о создании грузовиков задумались и в KIA.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»

В последнем матче 26-го тура тура сегодня играют "Спартак" и "Рубин". Начало игры - в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 11:49
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Футбол

Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезона

Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой

38-летняя Дарина Эрвин показала новое фото с мужем.
Обновлено в 10:58
Политика

Россия сменит посла в Великобритании

Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Авто

Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом

Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Общество

Дмитрий Быков рассказал о самочувствии

21 апреля Быков пришел в сознание. Как рассказал сам Быков в авторской программе "Один", причиной его болезни стало отравление.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу

По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Девушка Деппа вернулась на родину в Россию

В настоящее время Полина Глен вернулась в Санкт-Петербург. Девушку заметили на улицах северной столицы вездесущие папарацци.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Петербурге ДТП закончилось разборками с топором

Обновлено в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное