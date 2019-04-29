Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее времяРИА Новости вчера в 20:08

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
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Милонов объяснил Лайфу, почему зимой нужно работать меньше

Life.ru07:56

Минтруд не получил предложения от Милонова сократить рабочую неделю зимой

РБК09:37

Министерство труда России не получало предложений по сокращению рабочей недели зимой

Народные новости08:43

Депутат раскритиковал идею сократить рабочую неделю зимой

Телеканал 360°10:06

В комитете Госдумы оценили идею сократить рабочую неделю зимой

RT на русском07:40

В ФНПР идею сократить рабочее время зимой назвали конструктивной

РИА Новости09:43

«Чтобы было полегче»: Милонов предложил россиянам меньше работать зимой

РЕН ТВ00:53
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Здоровье

Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Политика

Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине

На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
Обновлено в 01:42
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Авто

Старт продаж автомобилей Aurus отложили на год

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Гаджеты

Samsung представила вертикальный телевизор

Samsung выпустила 43-дюймовый телевизор The Sero с вертикальной ориентацией, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка

В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
Авто

Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах

Больше всего «черно-серо-белых» машин ездят по дорогам Чукотского автономного округа (81,2%), Чеченской республики (80,8%) и Приморского края (80,6%).
Обновлено в 06:30
Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Общество

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 08:41
Политика

Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения

Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Обновлено в 08:45
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Гаджеты

Moto RAZR 2019 появился на официальных изображениях Motorola

Модель Moto RAZR 2019 появилась на официальных изображениях компании, а сами фото появились в Сети.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Хоккей

«Авангард» продлил контракты с Поккой и Бови

«Авангард» продлил контракт с защитником Вилле Поккой, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 10:15
Авто

Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе

Напомним, ранее наш портал рассказывал о том, что уникальный лемановский Ferrari F40 продали дешевле, чем рассчитывали.
Обновлено в 07:33
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Обновлено в 07:42
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты

«Злобные птички» в дополненной реальности. Игра Angry Birds AR: Isle of Pigs доступна в AppStore

Обновлено в 06:13
Футбол

Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

ЕС продлил на год санкции против Мьянмы

ЕС продлил санкции против Мьянмы ещё на год, меры ограничивают поставки оружия и товаров двойного назначения, сообщил в понедельник Совет ЕС.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция

Обновлено в 09:37
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Музыка

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено 27 апреля в 09:11
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Обновлено в 06:41
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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