В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее времяРИА Новости вчера в 20:08

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Политика Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.

Здоровье Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.

Политика Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.

Культура После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Авто Старт продаж автомобилей Aurus отложили на год Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.

Гаджеты Samsung представила вертикальный телевизор Samsung выпустила 43-дюймовый телевизор The Sero с вертикальной ориентацией, говорится в пресс-релизе компании.

Происшествия Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Авто Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах Больше всего «черно-серо-белых» машин ездят по дорогам Чукотского автономного округа (81,2%), Чеченской республики (80,8%) и Приморского края (80,6%).

Политика Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.

Общество Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.

Политика Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.

Кино Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов» Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Гаджеты Moto RAZR 2019 появился на официальных изображениях Motorola Модель Moto RAZR 2019 появилась на официальных изображениях компании, а сами фото появились в Сети.

Происшествия Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.

Хоккей «Авангард» продлил контракты с Поккой и Бови «Авангард» продлил контракт с защитником Вилле Поккой, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Авто Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе Напомним, ранее наш портал рассказывал о том, что уникальный лемановский Ferrari F40 продали дешевле, чем рассчитывали.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Футбол Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Армия и оружие ЕС продлил на год санкции против Мьянмы ЕС продлил санкции против Мьянмы ещё на год, меры ограничивают поставки оружия и товаров двойного назначения, сообщил в понедельник Совет ЕС.

Музыка Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе» Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.