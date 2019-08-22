Общество

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для многодетных матерейРИА Новости вчера в 03:29

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев направил предложил первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц для многодетных матерей, пишет "Российская газета".
Читать в источнике
Комментировать13
Виктор Зубарев
На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает. Посмотрите, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу. Порядка 15 тысяч на подростка. Было бы справедливо поддержать такие семьи работающих многодетных матерей, особенно тех, кто несет эту ношу только на своих плечах.
— Виктор Зубарев, российский политикАМИТЕЛ вчера в 08:29
с чего всё началось

В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Текст обращения в адрес министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском21 августа в 23:14

Подробнее о событии

Эксперт оценил идею снизить подоходный налог для многодетных матерей

RT на русскомвчера в 12:25

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Российская газетавчера в 02:16

Снижению НДФЛ многодетным матерям Минфин предложит альтернативу по соцвычетам

Экономика сегоднявчера в 05:46

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

РБКвчера в 03:32

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для многодетных матерей

РИА Новостивчера в 03:29

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для многодетных матерей

ФАНвчера в 06:41

В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Известиявчера в 00:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Кино

С Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера просят взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 01:08
Армия и оружие

США заявили о создании ракет для противодействия России и Китаю

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что стране нужны ракетные испытания, чтобы противостоять России и Китаю, пишет «МК».
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Первый свадебный замок срезали с Крымского моста

Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
Обновлено в 02:15
Музыка

Красную Площадь готовят к фестивалю «Спасская башня»

Подготовка к международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня» полным ходом идет на Красной Площади в Москве.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

Глава Генштаба ВСУ назвал «ключевую цель агрессивной политики» России на Украине

Как пишет «Новороссия», начальник Генштаба Вооруженных сил Украины отметил, что «ключевая цель агрессивной политики Москвы» заключается в установлении контроля над всей страной и остановке ее движения к членству в Североатлантическом альянсе.
Обновлено в 02:30
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Пять человек погибли в давке на концерте известного рэпера в Алжире

Обновлено вчера в 22:20
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа ОС Android

Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Авто

Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ

Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре

Обновлено вчера в 18:56
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Происшествия

После массовой драки с цыганами в кузбасское село ввели Росгвардию

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган были введены отряды Росгвардии и полиции.
Обновлено вчера в 04:09
Технологии

Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты

Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Энергетика

«Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в Мозамбике

«Роснефть» подписала меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений с госкомпанией Мозамбика Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) и меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo), сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 14:48
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

СМИ: с пострадавшими от радиации в Архангельске контактировали 90 человек

Врачи Архангельской областной клинической больницы опасаются за свое здоровье Трое пациентов, которых лечили в Архангельской областной клинической больнице после взрыва на полигоне под Северодвинском, были облучены радиацией и с ними контактировали 90 человек, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Обновлено в 02:16
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Антон Гусев опубликовал интимное видео с Викой Романец

Звезда проекта «Дом-2» Антон Гусев опубликовал в Сети интимное видео со своей супругой Викторией Романец.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского

Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 04:51
Музыка

Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Футбол

Чалов: Жиго сыграл в мяч, но с нанесением травмы

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал последние кадровые потери команды и слова главного тренера Виктора Гончаренко после домашнего матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0): «Нас бьют, и нам же дают карточки».
Обновлено в 01:00
Культура

В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено вчера в 20:31
Общество

Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов

Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 14:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное