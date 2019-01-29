В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газаГазета.Ru 14:08

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный внес в Госдуму предложения о поправках в Административный кодекс, разрешающих штрафовать потребителей за отказ ставить счетчики газа. Таким образом, от ответственности освобождаются компании, в частности "Газпром".

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Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики. Слова Завального передает РИА "Новости".

В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа

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