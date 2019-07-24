Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.

с чего всё началось

Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей.

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

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