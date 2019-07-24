Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платнымиРБК вчера в 23:36

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Читать в источнике
Обсудить22
Федот Тумусов
Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей.
— Федот Тумусов, российский общественный деятельNewslab.ru 01:45
с чего всё началось

В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги

Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Москва 2401:20

Депутаты Госдумы предлагают сделать «курилки» в аэропортах платными

REGNUM01:29

В Госдуме рассказали, когда примут закон о возврате курилок в аэропорты

РИА Новостивчера в 11:29

Госдума осенью планирует принять закон о возвращении курилок в аэропорты

ТАССвчера в 11:36

Госдума осенью может принять закон о возвращении курилок в аэропорты

Эхо Москвывчера в 11:30

Курилки в аэропортах хотят сделать платными

Известиявчера в 19:53

Закон о помещениях для курения в аэропортах Госдума может принять до конца года

Агентство Москвавчера в 11:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Армия и оружие

Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники

Обновлено в 01:00
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Политика

В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
Обновлено вчера в 23:13
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом

Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Показано нанесение камуфляжа на корпус бронетехники в ВС Таиланда

Обновлено в 00:54
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына

В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами

В Севастополе в новостройке рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Единоборства

Однорукий боец Ник Ньюэлл подписал контракт с Bellator

Американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, подписал контракт с организацией Bellator, сообщает The Courant.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Власти закроют лагерь «Холдоми», где из-за пожара погибли дети

Обновлено в 01:24
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина

Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Спорт

Британский хайдайвер Гэри Хант стал двукратным чемпионом мира

Британский хайдайвер Гэри Хант завоевал золото чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 01:10
Экономика

Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям

Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Транспорт

Власти Кузбасса планируют открыть новые авиарейсы

Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Общество

Опубликован самый короткий IQ-тест

Обновлено вчера в 04:50
Здоровье

В Краснодарском крае снизилась смертность трудоспособного населения

Снижения смертности людей в трудоспособном возрасте удалось добиться, в том числе благодаря переходу врачей на более удобный график приема.
Обновлено в 01:11
Политика

Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия

После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
Экономика

Росстат назвал реальную зарплату россиян

Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Авто

В Москве открылся первый дилерский центр Mitsubishi и Inchcape

Как сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус», он стал первым дилерским центром Mitsubishi для ООО «Инчкейп Холдинг» и к тому же оформлен в новом глобальном дизайне.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Главное