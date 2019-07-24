Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платнымиРБК вчера в 23:36
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Читать в источнике
Оценить66
Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей.
— Федот Тумусов, российский общественный деятельNewslab.ru 01:45
с чего всё началось
Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Закон о помещениях для курения в аэропортах Госдума может принять до конца года
Агентство Москвавчера в 11:23
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Армия и оружие
Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники
Обновлено в 01:00
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Политика
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
Обновлено вчера в 23:13
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом
Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына
В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами
В Севастополе в новостройке рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием
Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Единоборства
Однорукий боец Ник Ньюэлл подписал контракт с Bellator
Американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, подписал контракт с организацией Bellator, сообщает The Courant.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Спорт
Британский хайдайвер Гэри Хант стал двукратным чемпионом мира
Британский хайдайвер Гэри Хант завоевал золото чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 01:10
Экономика
Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям
Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Транспорт
Власти Кузбасса планируют открыть новые авиарейсы
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Общество
Опубликован самый короткий IQ-тест
Обновлено вчера в 04:50
Здоровье
В Краснодарском крае снизилась смертность трудоспособного населения
Снижения смертности людей в трудоспособном возрасте удалось добиться, в том числе благодаря переходу врачей на более удобный график приема.
Обновлено в 01:11
Политика
Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия
После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
Экономика
Росстат назвал реальную зарплату россиян
Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
В Москве открылся первый дилерский центр Mitsubishi и Inchcape
Как сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус», он стал первым дилерским центром Mitsubishi для ООО «Инчкейп Холдинг» и к тому же оформлен в новом глобальном дизайне.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30