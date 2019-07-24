Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.

с чего всё началось

Курилки в аэропортах могут стать платными. Законопроект об их возвращении в воздушные гавани Госдума недавно приняла в первом чтении. А уже ко второму чтению депутаты намерены предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты. Цена должна составлять 50–100 рублей.

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.

Политика Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба анонсировал вызов бывшего лидера страны на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Авто BMW начала тесты 2-Series Gran Coupe Компания BMW показала новое 4-дверное купе 2-Series Gran Coupe — автомобиль, проходящий предсерийные испытания, представлен в камуфляже.

Экономика Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Экономика Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.

Происшествия Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Светлановском проспекте В результате аварии пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних детей.

Политика К муниципальным выборам в Петербурге ЦИК подключит Верховный суд Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросит Верховный суд ускорить процедуру разбирательства с нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Экономика Россияне стали экономить на стиральном порошке Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа «Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Происшествия Депутаты разрешили использовать геолокацию для поиска пропавших детей Госдума во в тором чтении приняла законопроект об упрощении доступа полицейских к данным о геолокации мобильных телефонов пропавших детей.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Культура Объявлен лонг-лист Букеровской премии Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.

Общество Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».

Общество МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге По поводу неприятного запаха, который сравнивают с гарью, химическими веществами, автомобильными выхлопами и так далее, оперативные группы МЧС объезжают торфяники близ города - возгораний не выявлено.

Общество Россиянам могут запретить пользоваться электронной почтой анонимно В документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, указано, что идентификацию пользователей e-mail планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.

Политика Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».

Технологии В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.