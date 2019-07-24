Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платнымиРБК вчера в 23:36
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
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Курилки в аэропортах могут стать платными. Законопроект об их возвращении в воздушные гавани Госдума недавно приняла в первом чтении. А уже ко второму чтению депутаты намерены предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты. Цена должна составлять 50–100 рублей.
— Федот Тумусов, российский общественный деятельTravel Russian News 03:55
с чего всё началось
Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.Известиявчера в 17:01
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