Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платнымиРБК вчера в 23:36
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
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Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 руб.
— Федот Тумусов, российский общественный деятельПраво.ру 02:58
с чего всё началось
Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.Известиявчера в 17:01
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