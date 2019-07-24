Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платнымиРБК вчера в 23:36

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
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Федот Тумусов
Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 руб.
— Федот Тумусов, российский общественный деятельПраво.ру 02:58
с чего всё началось

В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги

Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным.
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