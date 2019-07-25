Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионахРБК вчера в 22:51

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
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В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

В Госдуме предложили в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев, соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
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