В Госдуме предложили в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев, соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

с чего всё началось

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

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