Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиянГазета.Ru 13:04

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС. Авторами законопроекта являются депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.
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ТАСС11:43

В Думе предложили повысить до 2 млн руб. штрафы за повторные нарушения мессенджеров

Интерфакс10:08

Штраф за хранение за рубежом личных данных граждан РФ может вырасти до 18 млн рублей

Говорит Москва09:26
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
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