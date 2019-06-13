В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиянГазета.Ru вчера в 13:04

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС. Авторами законопроекта являются депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

Армия и оружие Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Политика Болтон оценил возможность достижения мира в Донбассе при Зеленском «Избрание президента Зеленского создаёт новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьёзно», — написал он в Twitter.

Политика Трамп раскритиковал Германию за низкие военные расходы Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию за низкие военные расходы.

Религия Патриарх Кирилл нашел скрытый смысл в акциях за сквер в Екатеринбурге Глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что конфликт из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге — организованная политическая акция.

Транспорт СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Экономика Яков Голдовский добыл первую нефть Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.

Происшествия Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.

Хоккей «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории "Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.

Политика Путин повысил зарплаты российским судьям В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.

Политика Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.

Общество Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.

Шоу-бизнес Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА "Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Гаджеты Huawei объявила сроки запуска собственной ОС на замену Android Китайский технологический гигант Huawei в настоящее время занимается запуском собственной операционной системы, которая придет на замену ОС Android.

Политика Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Экономика В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.

Политика Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Общество После ЧП на угольном разрезе глава Мысков ушел в отставку Глава города Мыски Дмитрий Иванов покинул занимаемый пост после схода грунта на разрезе "Кийзасский".

Авто Subaru анонсировала в РФ кроссовер Subaru XV Tokyo Японская компания анонсировала старт продаж в нашей стране особой версии паркетника Subaru XV, которая получила название Tokyo и расширенный список оборудования.