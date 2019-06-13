Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиянГазета.Ru вчера в 13:04
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС. Авторами законопроекта являются депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.
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В Думе предложили повысить до 2 млн руб. штрафы за повторные нарушения мессенджеров
Интерфаксвчера в 10:08
В Госдуму внесен проект о штрафах до 18 млн руб. за неисполнение требований по локализации баз данных
Агентство Москвавчера в 09:19
Штраф за хранение за рубежом личных данных граждан РФ может вырасти до 18 млн рублей
Говорит Москвавчера в 09:26
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Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией
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В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
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Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.
Обновлено вчера в 18:00
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Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
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«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено 12 июня в 23:52
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
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Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
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Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
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Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Кузбассе в железнодорожной колее нашли маленькую девочку
Обновлено вчера в 22:26
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В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
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Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
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Huawei объявила сроки запуска собственной ОС на замену Android
Китайский технологический гигант Huawei в настоящее время занимается запуском собственной операционной системы, которая придет на замену ОС Android.
Обновлено вчера в 22:35
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Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций
Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
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Обновлено вчера в 23:31
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Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
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Обновлено вчера в 18:47
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После ЧП на угольном разрезе глава Мысков ушел в отставку
Глава города Мыски Дмитрий Иванов покинул занимаемый пост после схода грунта на разрезе "Кийзасский".
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Subaru анонсировала в РФ кроссовер Subaru XV Tokyo
Японская компания анонсировала старт продаж в нашей стране особой версии паркетника Subaru XV, которая получила название Tokyo и расширенный список оборудования.
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
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