Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиянГазета.Ru 13:04
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС. Авторами законопроекта являются депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.
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с чего всё началось
В Госдуму внесли законопроект о крупных штрафах за распространение призывов к терроризму через интернет и хранение личных данных россиян за пределами России, следует из информационной базы нижней палаты парламента.Коммерсантъ10:56
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