В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиянГазета.Ru 13:04

с чего всё началось

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС. Авторами законопроекта являются депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

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Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

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Футбол Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS Нападающий ФК «Лос-Анджелес Гэлакси» профессиональной футбольной лиги США (MLS) Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории дивизиона.

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